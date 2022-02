Sonic 2 - Il Film: nuovo spot televisivo mostra Knuckles e non solo

Il profilo ufficiale di Sonic the Hedgehog ha pubblicato un nuovo spot televisivo per Sonic 2 - Il Film, il lungometraggio in arrivo nei cinema italiani il 7 aprile 2022. Il nuovo trailer della pellicola ci permette di vedere Knuckles, nuova aggiunta del cast del film.

Ecco lo spot televisivo di Sonic 2 - Il Film condiviso tramite Twitter.

Si tratta di uno spot molto breve, di soli trenta secondi, che ci mostra un rapido mix di scene d'azione tratte da Sonic 2 - Il Film. Il riccio blu si esibisce in una serie di mosse sullo snowboard (inseguito da robot assassini, ovviamente) e cavalca l'aereo di Tails. A confrontarlo vi sarà Knuckles, che aiuterà il Dottor Eggman nella sua lotta contro Sonic.

"Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza", si legge nella sinossi del film. "Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate".