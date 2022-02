Double Fine: il prossimo gioco sarà una nuova IP, niente Psychonauts 3?

Double Fine, che ha recentemente pubblicato Psychonauts 2 con grande successo, sta cercando di costruire qualcosa di nuovo e originale per il suo prossimo gioco, e non Psychonauts 3. A rivelarlo è il capo di Double Fine - Tim Schafer - in un'intervista rilasciata a IGN USA.

Sebbene Double Fine abbia realizzato alcuni sequel in passato, come Costume Quest 2, Psychonauts 2 ha rappresentato il "primo vero grande seguito di una grande storia". Non aspettatevi però che Double Fine torni presto con un altro sequel. "Penso che questo mi porti a voler fare cose nuove e originali per la prossima fase. La mia testa si trova proprio lì, adesso, con nuove idee", ha detto.

Raz di Psychonauts 2

Double Fine è di proprietà di Microsoft, ma Schafer ha ribadito che l'azienda vuole creare dei propri giochi originali al contrario di un nuovo capitolo in una serie consolidata di Microsoft o di chiunque altro. "Ci piace fare le nostre cose presso Double Fine, quindi non ci daranno in carico nessuna IP", ha detto Schafer riguardo a Microsoft.

Dato che Double Fine è ora di proprietà di Microsoft, ci si può aspettare che qualsiasi cosa l'azienda faccia arrivi sulle piattaforme Xbox, così come su Game Pass. Psychonauts 2 è stato pubblicato anche su PlayStation, ma il suo sviluppo è iniziato prima che Microsoft acquistasse Double Fine.

Sappiamo comunque che gli autori di Psychonauts 2 sono al lavoro su più di un nuovo progetto, quindi non ci resta altro da fare se non attendere novità ufficiali.