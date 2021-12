Double Fine: gli autori di Psychonauts 2 al lavoro su più di un nuovo progetto

Double Fine, lo studio autore dell'acclamato Psychonauts 2, sta già pensando al futuro e ha svelato di essere al lavoro su più di un nuovo progetto.

La novità è stata riportata in un un post per i backer su Fig, in cui Double Fine afferma che i suoi sviluppatori si sono divisi in diversi team che hanno iniziato a lavorare su più giochi contemporaneamente.

"Lo studio si sta già dividendo in vari team e sta iniziando diversi progetti che pensiamo vi piaceranno. Ci piace sperimentare qui a Doble Fine. Ogni gioco è un'opportunità per esplorare nuove idee, stili visivi o gameplay, emozioni e altro ancora. Psychonauts 2 è stata un'occasione per rivisitare e reimmaginare il classico che ha lanciato il nostro studio nel futuro. È stato un processo lungo, ma ci piace pensare che il risultato ripaghi ampiamente gli sforzi", recita il post di Double Fine su Fig, in cui inoltre viene promesso l'arrivo di ulteriori fix e aggiornamenti per Psychonauts 2.

Psychonauts 2

Purtroppo lo studio non ha svelato nessun dettaglio sui progetti in corso d'opera, tuttavia l'intenzione sembrerebbe quella di esplorare nuove idee, il che teoricamente potrebbe escludere un sequel di Psychonauts o degli altri giochi di Doble Fine. Per saperne di più in ogni caso probabilmente ci sarà da aspettare ancora a lungo.

Psychonauts 2 era uno dei giochi più attesi del 2021 e ha ripagato le aspettative di molti giocatori rivelandosi uno dei platform migliori usciti quest'anno, come potrete constatare anche nella nostra recensione. Il gioco è stato incoronato Game of The Year al Fun & Serieus Game Festival 2021 ed è il personale GOTY 2021 di Phil Spencer, il boss di Xbox.