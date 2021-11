Psychonauts 2 è il gioco dell'anno di Phil Spencer, il boss di Xbox

Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft, ha svelato che Psychonauts 2 è il suo personale gioco dell'anno di questo 2021.

Siamo arrivati alla fine dell'anno e come di consueto si tirano le somme su quelli che sono stati i giochi migliori usciti durante il corso degli ultimi 12 mesi. Abbiamo già visto le premiazioni del Golden JoySticks Awards mentre tra un paio di settimane ci saranno i The Game Awards condotti da Geoff Keighley.

Anche Phil Spencer, da buon giocatore, ha il suo personalissimo GOTY per questo 2021, ovvero Psychonauts 2, come svelato in un video pubblicato sul canale YouTube di Larry Hryb. Non solo, per il boss di Xbox si tratta anche del miglior gioco mai realizzato da Double Fine.

"Francamente Psychonauts 2 è probabilmente il mio gioco dell'anno. È semplicemente un gioco fantastico... per me, come fan di Double Fine, è il migliore che abbiano mai realizzato", afferma Spencer, che ha aggiunto che prima dell'uscita ha rigiocato il precedente capitolo, meravigliandosi di come sia invecchiato bene.

Come potrete leggere nella nostra recensione di Psychonauts 2, anche noi abbiamo apprezzato molto l'ultima fatica di Double Fine. Il gioco tra l'altro ha vinto il premio come Game of the Year di Xbox ai Golden JoyStick Awards 2021.