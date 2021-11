Rainbow Six Extraction è entrato in fase gold, nessun altro rinvio per il gioco

Con un post su Twitter, l'account ufficiale di Rainbow Six Extraction ha annunciato che il gioco è entrato ufficialmente in fase gold, il che significa che non ci saranno ulteriori rinvii e dunque lo sparatutto multiplayer arriverà come da programma nei negozi il 20 gennaio 2022.

Per chi non lo sapesse, "fase gold" significa che lo sviluppo è completo e che il gioco è pronto per andare in stampa. Il lancio di Rainbow Six Extraction in origine era fissato per il mese di novembre, ma in seguito Ubisoft lo aveva rimandato a gennaio 2022. Ora che il gioco è entrato in fase gold, dunque, non ci dovrebbero essere ulteriori ritardi.

In Rainbow Six Extraction i giocatori vestiranno i panni degli operatori d'élite appartenenti all'universo di Rainbow Six, ma con una formula totalmente differente da quella di Siege. Extraction infatti è votato alla coop e il PvE. Ispirato alla modalità Outbreak di Siege, gli operatori dovranno affrontare una nuova specie di parassita alieno mutato e sventare una misteriosa minaccia extraterrestre.

Di recente Ubisoft ha pubblicato un trailer sulla storia e i programmi sui contenuti aggiuntivi di Rainbow Six Extraction.