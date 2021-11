Genshin Impact: la mappa della nuova area Enkanomiya svelata da un leak

Genshin Impact ha ricevuto da poco l'Update 2.3 che ha introdotto nuovi personaggi ed eventi, ma a quanto pare ci sono grandi novità in arrivo anche con il prossimo aggiornamento. Un leak ha infatti svelato la mappa di una nuova area di Inazuma chiamata Enkanomiya, che verrà introdotta, salvo sorprese, con la versione 2.4.

Sappiamo già che con il prossimo Update miHoYo introdurrà Yun Jin e Shenhe, due personaggi che combattono con le polearm, ma a quanto pare nei piani degli sviluppatori c'è anche altra carne al fuoco. La regione di Enkanomiya era già stata anticipata nei giorni scorsi da alcuni leaker, ma ora che su Reddit è stata condivisa la mappa della nuova area, che potrete visualizzare qui sotto, il rumor è stato praticamente confermato.

La mappa di Enkanomiya, la nuova area di Genshin Impact svelata da un leak

Come possiamo notare la nuova area presenta numerosi Teleport Waypoint, ovvero i punti di teletrasporto per il viaggio veloce, in totale sono ben 21, ed è formata da varie isole, alcune collegate con dei ponti altre da raggiungere a nuovo o con il Waverider.

Con l'introduzione dell'area è lecito aspettarsi anche nuovi nemici, missioni, domain e boss da affrontare. Se confermata da miHoYo, l'Update 2.4 potrebbe confermarsi uno dei più corposi degli ultimi mesi.