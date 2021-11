Dying Light 2: svelato il peso della versione PS5 e la data del preload

Dying Light 2: Stay Human è senza dubbio uno dei giochi più attesi dei primi mesi del 2022, un periodo che sarà particolarmente affollato quanto a uscite di uscite di un certo spessore. Mancano ancora diversi mesi al lancio dell'ultima fatica di Techland, ma PlayStation Games Size ha già svelato le dimensioni della versione PS5 e la data di inizio dei preload delle copie digitali.

Stando alle informazioni condivise dall'account Twitter, che come suggerisce il nome è specializzato proprio in questa materia, Dying Light 2 peserà 21,099 GB su PS5, senza considerare un eventuale patch del day-one. Insomma, parliamo di dimensioni tutto sommato contenute.

L'inizio del preload, invece, è previsto per il 2 febbraio, probabilmente anche per PS4, ovvero due giorni prima del debutto nei negozi.

Dying Light 2 sarà disponibile a partire dal 4 febbraio 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch con la Cloud Version. Per ingannare l'attesa che ci separa al lancio, Techland ha promesso un corposo nuovo video gameplay di 15 minuti, in arrivo la prossima settimana.