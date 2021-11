UFL: il nuovo gioco di calcio verrà svelato con un video gameplay a gennaio

UFL rappresenta una novità molto interessante per l'intero panorama videoludico, visto che si tratta di un nuovo contendente nell'ambito delle simulazioni di calcio, dunque accogliamo con molto interesse l'annuncio di una prima presentazione ormai piuttosto vicina del gioco, che si mostrerà con del gameplay in video a gennaio 2022.

Non c'è molto altro da sapere, a dire il vero: con una mail molto stringata, gli sviluppatori di Strikerz Inc. hanno fatto sapere che a gennaio 2022 terranno un evento di presentazione dedicato a UFL, durante il quale verrà finalmente mostrato il gioco in questione, specificamente con del gameplay, dunque sarà possibile vederlo in azione.

"Non abbiamo un comunicato stampa oggi, ma abbiamo un annuncio importante! Strikerz Inc. terrà un evento speciale dedicato al gioco a gennaio 2022, nel quale riveleremo il gameplay tanto atteso di UFL", ha scritto il team in una nuova email inviata oggi.

UFL, per ora abbiamo visto solo Oleksandr Zinchenko

"Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla data e il luogo dell'evento".

Verosimilmente si tratterà di una presentazione in streaming, o comunque in video, ma attendiamo di conoscere la data in cui questa verrà organizzata. Dopo il primo trailer di annuncio, di fatto non si è mai visto il gameplay di UFL, dunque c'è grande curiosità per questo gioco di calcio che punta a sfidare colossi come FIFA 22 ed eFootball. Per il momento sappiamo che Oleksandr Zinchenko e Roberto Firmino sono testimonial del gioco.