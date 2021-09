UFL: Oleksandr Zinchenko è il testimonial, graficamente sfida FIFA

Mentre FIFA e eFootball si sfidano per la corona, altri giochi di calcio si preparano per arrivare sul mercato. Uno di questi è UFL che si mostra ora per la prima volta con la grafica in-game, precisamente mostrando Oleksandr Zinchenko.

Oleksandr Zinchenko è uno degli Ambassador di UFL, come annunciato da poco dagli sviluppatori del gioco tramite i canali social ufficiali. La dichiarazione ufficiale del team recita: "Siamo lieti di presentarvi Oleksandr Zinchenko un grande giocatore di calcio oltre che un grande uomo! Quando UFL sarà pubblicato, potrete aspettarvi di giocare nei panni del formidabile Oleksandr a centrocampo. Non sarà troppo potente, però - la nostra priorità è il Fair to Play: il tuo successo in UFL dipende solo dalla tua abilità."

Ecco il tweet con il video che mostra un 360° del volto di Oleksandr Zinchenko.

Vi ricordiamo che UFL sarà un free to play. Il gioco è in sviluppo da quattro anni presso lo studio Strikerz Inc. Il gioco sarà regolarmente aggiornato con nuovi contenuti e non sarà obbligatorio investire denaro o pagare abbonamenti. In UFL ci saranno 5.000 giocatori reali su licenza. Per quanto riguarda le squadre, per ora è stato mostrato solo il West Ham Utd. Il gioco è in sviluppo su Unreal Engine e arriverà su PC e su tutte "le maggiori console".

