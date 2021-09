Halo: uno degli autori sta lavorando a un gioco che sarà divisivo

Marcus Lehto, uno degli autori del franchise Halo, ha annunciato di essere al lavoro su di un nuovo gioco. Stando alle sue parole sarà divisivo e farà discutere quando uscirà. Letho ha passato quindici anni dentro Bungie e ritiene che non tutti supporteranno il suo nuovo lavoro, di cui però non dice assolutamente niente.

Letho: "Questa settimana ho preso una grande decisione per la mia carriera. Alcuni di voi la supporteranno, altri no. Vi chiedo comunque di unirvi a me in questa nuova tappa del viaggio. Sarà davvero grossa!"

Recentemente Letho è stato presidente e direttore creativo di V1 Interactive, studio chiuso a inizio 2021, meno di un anno dopo il lancio di Disintegration, il suo titolo di debutto. Purtroppo Disintegration non ha incontrato i gusti della critica e del pubblico e non ha venduto a sufficienza, nonostante la bontà dell'idea dei veicoli Gravcycles. I server di gioco furono chiusi pochi mesi dopo il lancio. Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Disintegration.