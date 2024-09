UFL si allontana da EA Sport FC 25: la data d'uscita è stata rinviata, anche in accesso anticipato

UFL non ce la farà a uscire nelle date precedentemente annunciate : il sito ufficiale è stato infatti aggiornato con l'annuncio del rinvio della data d'uscita , anche in accesso anticipato. Quindi ci potremo giocare a partire dal 28 novembre 2024 in accesso anticipato e dal 5 novembre in versione finale. Insomma, il lancio si allontana di qualche mese da quello del concorrente diretto EA Sports FC 2025.

I motivi del rinvio

"Abbiamo condotto due Open Beta Test e, con il Common Test nella sua fase finale, oltre 2 milioni di giocatori hanno giocato a UFL. La vostra partecipazione, i vostri feedback e le vostre critiche sono state preziosissime per noi. Non è stata una decisione facile, ma dopo aver analizzato i vostri commenti e una grande quantità di dati di gioco, abbiamo deciso di riposizionare il lancio di UFL," possiamo leggere nell'annuncio, che poi prosegue spiegando la situazione: "Vorremmo spiegarvi il motivo di questa decisione e cosa significa per voi. Volendo potremmo pubblicare il gioco nelle date annunciate, ma riteniamo che prenderci un po' di tempo in più ci permetterà di offrirvi la migliore esperienza possibile."

Ma quali problemi hanno incontrato i giocatori? "La maggior parte dei problemi riguarda alcune rifiniture e l'ottimizzazione di alcune funzionalità che contribuiscono a creare l'atmosfera generale del gioco. Capiamo che non esiste una ricetta per un gioco di calcio perfetto, ma è essenziale per noi assicurarci che soddisfi i nostri standard e le vostre aspettative."

Il team di sviluppo ha poi ricordato la natura live service di UFL, che sarà lanciato come free-to-play su PlayStation 5 e Xbox Series X e S: "aggiungeremo più modalità e miglioreremo l'esperienza di gioco generale e la stabilità. Continueremo a creare nuovi episodi di UFL Journey e UFL Insider, dove condivideremo approfondimenti sull'avanzamento del gioco e risponderemo alle vostre domande. I test di gioco pubblici continueranno e vi inviteremo a partecipare: i tester attivi saranno premiati con premi esclusivi in-game e stemmi di club." Hanno concluso gli sviluppatori, ringraziando poi i giocatori per la pazienza dimostrata.