Dragon Age: The Veilguard verrà presentato con un nuovo video di gameplay domani

Considerando che la data di uscita del 31 ottobre si avvicina a grandi passi , l'appuntamento di domani non sarà certamente l'unico né l'ultimo in cui potremo assistere a una presentazione dettagliata del nuovo capitolo di Dragon Age, su cui Electronic Arts punta molto.

A illustrare il gameplay ci saranno la game director Corinne Busche e il creative director John Epler , che forniranno per l'occasione nuovi dettagli su Dragon Age: The Veilguard, i suoi personaggi, la sua ambientazione e le meccaniche che andranno a caratterizzare l'esperienza.

Tante novità negli ultimi giorni

Come abbiamo riportato, durante una recente sessione Q&A sono stati rivelati tantissimi dettagli su Dragon Age: The Veilguard e tanto ancora sembra ci sia da dire sul gioco, che si preannuncia particolarmente ricco di contenuti e sfaccettature, come da aspettative.

Ad esempio è emerso che le missioni principali della campagna saranno meno libere per consentire un'esperienza visivamente ancora più curata e convincente, e che si potrà intrattenere relazioni amorose ma solo con i propri compagni.

BioWare ha inoltre posto particolare enfasi sul sistema di combattimento, sulla resa degli scontri e sulla varietà delle azioni che avremo a disposizione in tale frangente, mentre la storia risulterà rigiocabile per via di linee di dialogo esclusive e non solo.

A proposito, avete letto il nostro speciale su Dragon Age: The Veilguard e la nascita di una nuova Bioware?