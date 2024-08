Dragon Age: The Veilguard ha rivelato tantissimi dettagli nell'ultima sessione Q&A

Sarà possibile intrattenere relazioni amorose con i companion ma non con altri PNG, perché gli autori volevano focalizzarsi su questi specifici personaggi, andando a fondo nel loro rapporto con il protagonista e lavorando a un gran numero di meccaniche in grado di aggiungere spessore a queste dinamiche.

La quantità di informazioni è davvero enorme, e include la possibilità di mettere in pausa le sequenze di intermezzo, attivare o meno la nudità dei personaggi dall'editor, ripristinare i punti abilità per riassegnarli, usufruire di un gran numero di opzioni di accessibilità, sfruttare una funzionalità transmog completa, modificare l'interfaccia in vari modi e altro ancora.

BioWare ha organizzato una sessione di domande e risposte su Discord da cui sono emersi tantissimi dettagli su Dragon Age: The Veilguard legati ad aspetti come opzioni e personalizzazione, fasi esplorative, companion, combattimenti e ambientazione.

Combattimenti e ambientazione

In uscita il 31 ottobre, Dragon Age: The Veilguard presterà particolare attenzione anche alla resa dei combattimenti, della storia e dell'ambientazione, differenziando le varie classi per abilità ed equipaggiamento, nonché aggiungendo parecchie opzioni per scontri davvero sfaccettati.

Strutturalmente Dragon Age: The Veilguard promuoverà la rigiocabilità anche grazie a linee di dialogo esclusive, vedrà il ritorno di personaggi piuttosto popolari ma non per puro fanservice: la loro presenza verrà giustificata in maniera accurata nell'ambito della storia.