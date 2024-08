Star Wars Outlaws è davvero uno spettacolo su PC, dice l'analisi di Digital Foundry

Secondo l'analisi di Digital Foundry, Star Wars Outlaws è davvero uno spettacolo su PC: il titolo di Ubisoft Massive mette in campo le ultime tecnologie per dare vita al suo open world, e i risultati sono evidenti sebbene manchi ancora qualche rifinitura.

Il motore grafico Snowdrop utilizzato per il gioco riesce infatti a donare agli scenari urbani un grande spessore, rappresentandone le luci e le ombre in maniera convincente pur in mancanza di fonti dirette. Chi ne ha la possibilità, inoltre, può attivare la Direct Illumination per sostituire l'illuminazione con una sofisticata forma di path tracing dai risultati impressionanti.

La Ray Reconstruction va ad agire su questi aspetti per migliorarne la resa e svolge molto bene il proprio lavoro durante le sequenze in movimento, sebbene con qualche incertezza sui bordi degli oggetti e su determinate superfici che vanno a creare qualche problema.

Manca un po' di rifinitura su alcuni effetti, come quelli di post-processing, che contribuiscono a rendere le immagini un po' troppo sfocate: alcune opzioni possono essere spente (vedi aberrazione cromatica e grana pellicola), mentre i riflessi lente comportano qualche grattacapo.

In conclusione, però, Alex Battaglia ha sentenziato che "Star Wars Outlaws ha un aspetto straordinario" su PC e che Ubisoft Massive abbia realizzato qualcosa di speciale, creando uno dei titoli migliori di questa generazione dal punto di vista visivo.