Bloober team ha spiegato perché ha fatto il remake di Silent Hill 2 e non del primo

In molti si sono chiesti come mai Bloober Team e Konami abbiano voluto realizzare il remake di Silent Hill 2 , saltando quello del primo episodio. Il team di sviluppo ha risposto a questa domanda , anche se in modo un po' vago, in occasione della recente presentazione alla stampa del gioco, svelando che in realtà ci sno piani di Konami che riguardano l'intera serie.

DNA horror

Parlando con Rock Paper Shotgun, il Direttore Creativo di Bloober, Mateusz Lenart, e il Produttore Capo, Maciej Głomb, hanno confermato che lo studio è stato scelto per lavorare sul remake di Silent Hill 2 a causa del suo "DNA" e dei titoli che ha precedentemente realizzato. Inoltre, come già detto, ,pare che Konami abbia dei piani precisi per la serie, anche se non sono stati svelati quali.

"Sì, Silent Hill 2 è stata la scelta migliore per noi di Bloober Team, visto il nostro DNA e i giochi che abbiamo fatto in precedenza. D'altra parte, non è che abbiamo preso noi questa decisione, giusto? La scelta è legata ai piani di Konami."

Tra le opere precedenti di Bloober Team spiccano Layers of Fear, The Medium, Observer e Blair Witch, ossia tutti horror psicologici che, a ben vedere, devono qualcosa alla serie Silent Hill. Se volete saperne di più sul remake di Silent Hill 2, vi invitiamo a leggere il nostro provato.

Per il resto vi ricordiamo che Silent Hill 2 sarà disponibile a partire dall'8 ottobre per PlayStation 5 e PC. Oltre a questo, ci sono altri progetti legati alla serie in lavorazione, tra cui due spin-off, una serie di video interattivi e un film.