Gamestop ha lanciato in USA dei negozi dedicati al retrogaming

La catena GameStop ha avviato l'apertura di negozi dedicati al retro gaming negli Stati Uniti, con il marchio GameStop Retro. In questo modo mira a entrare nel mercato della nostalgia, che si sta facendo sempre più ampio e variegato. Del resto tutti invecchiamo e abbiamo un passato cui siamo aggrappati che i mercanti del tempio possono sfruttare a loro vantaggio.

Gamestop ha condiviso la novità tramite il suo account su X, dove ha anche elencato tutte le console del passato trattate dai negozi Retro, che avranno un'area specifica: ogni console Nintendo fino alla Wii U (inclusa). Ci sono anche Xbox e Xbox 360, così come ogni PlayStation fino a PlayStation3, inclusa PS Vita. Ci sono poi Sega Genesis, Saturn e Dreamcast. Stranamente, non viene menzionata PSP e non ci sono le console dell'"Età dell'Oro", quella della prima Atari. Insomma, retrogaming sì, ma quello più mainstream e facile da gestire, per così dire.