Ora i videogiocatori possono avere una fidanzata virtuale gratis per il weekend con Virtual Girlfriend Lia

Epic Games Store non regala giochi solo il giovedì, a quanto pare, ma sta iniziando anche a organizzare offerte come quella di Virtual Girlfriend Lia di Soer Game Studio, un nuovo simulatore di fidanzata virtuale che sarà gratis per tutto il fine settimana . La parte più interessante è che si tratta di un gioco inedito. Quindi potrete provarlo praticamente al lancio, avvenuto ieri 30 agosto 2024.

Ragazza virtuale

"Virtual Girlfriend Lia è un entusiasmante gioco interattivo in cui hai una ragazza virtuale con cui puoi interagire in diversi modi." Spiega la descrizione ufficiale. "Puoi vestirla con stili diversi, scegliere gioielli, darle comandi per farle eseguire varie azioni, come cucinare, fare yoga, giocare a minigiochi e molto altro."

Ecco i requisiti di sistema:

Minimi OS version: Windows 10 64-bit CPU: Intel Core i5-6600 Memory: 8 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Storage: SSD 2.5 GB

Consigliati OS version: Windows 10/11 64-bit CPU: Intel Core i5 9100F Memory: 16 GB GPU: NVIDIA RTX 3050



Si tratta quindi di un simulatore in cui si interagisce con una specie di bambola virtuale. Come specificato da Epic Games Store, "L'edizione gratuita del weekend include il gioco base." Volendo ci sono anche delle edizioni a pagamento che sbloccano qualche vestito extra per Lia. L'offerta scadrà il 2 settembre, quindi sbrigativi a riscattarlo se vi interessa il genere. Considerate che è sottotitolato in italiano, quindi non avrete problemi linguistici.