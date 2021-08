UFL: un trailer annuncia il nuovo gioco di calcio tripla A alla Gamescom 2021

In occasione della Gamescom 2021 è stato annunciato UFL con un breve teaser trailer. Si tratta di un gioco di calcio tripla A free-to-play che mira a fare concorrenza alle serie FIFA ed eFootball. Nel video non si vede molto del gioco, ma in rete già è disponibile una dichiarazione del capo del progetto, Andreas Thorstensson, che ha parlato del gioco dei suoi sogni, prodotto con i soldi ottenuti da non meglio specificati investitori.

UFL sarà incentrato essenzialmente sul lato multiplayer, con un occhio particolare per l'eSport. Avrà sin dal lancio delle funzionalità cross-play. Thorstensson ha spiegato che UFL nasce dalla sua passione per i giochi di calcio e dalle numerose ore passate con le modalità online dei FIFA e di PES. Di base è l'insoddisfazione che l'ha convinto a realizzare un gioco tutto suo, basato su uno strano e innovativo sistema di compensazione dei giocatori, definito play to earn. Di base chi trascorrerà più tempo in gioco e migliorerà le sue abilità, riceverà in premio degli NFT (Non Fungible Token), ossia la proprietà di alcuni beni digitali.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli.