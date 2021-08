Synced: Off-Planet, un trailer della storia alla Gamescom 2021

Synced: Off-Planet, lo sparatutto free-to-play in stile The Division prodotto da Tencent, è stato mostrato alla Gamescom 2021 con un trailer della storia che introduce personaggi e ambientazione del gioco.

Annunciato alla Gamescom 2019, Synced: Off-Planet ci proietterà in un futuro post-apocalittico, in cui dovremo affrontare terribili nemici in cooperativa con gli amici.

Nel gioco potremo utilizzare nanotecnologie per avere a disposizione risorse extra da utilizzare in combattimento, sviluppare abilità e modificare il nostro setup per la massima efficacia possibile.

Gli sviluppatori cominceranno a testare Synced: Off-Planet grazie a una versione alpha a cui è già possibile iscriversi, così da provare l'esperienza in anteprima.