Century: Age of Ashes, nuovo trailer e data di uscita per il gioco dei draghi

Century: Age of Ashes si è fatto vedere con un nuovo trailer alla Gamescom 2021, dopo essere stato annunciato qualche mese fa, questa volta anche con una data di uscita, fissata per il 18 novembre 2021 su PC.

Century: Age of Ashes era stato presentato con un trailer ai Game Awards 2020 e torna dunque a mostrarsi in forma molto più definitiva, considerando che l'uscita ormai non è lontana. Si tratta di uno sparatutto free-to-play per PC a base di draghi, che ricorda un po' il classico Panzer Dragoon, prendendo le dovute distanze.

Century: Age of Ashes richiede ai giocatori di combattere in sella a draghi in diverse modalità tra Carnage, Survival e Raid, con la possibilità di giocare in multiplayer tre contro tre o sei contro sei contro sei, dunque attraverso un gameplay alquanto competitivo.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al provato di Century: Age of Ashes, dal quale è emerso che si tratta di un titolo che punta a "unire un gameplay solido e frenetico che prende spunto dal fantasy più puro, assieme a un sistema di personalizzazione stratificato e profondo può davvero essere la carta vincente", in base a quanto riferito da Luca Porro nell'articolo.

Al netto di alcuni punti da rivedere, come la stabilità dei match Gates of Fire e la fluidità del movimento nei cambi repentini di direzione, il titolo rimane tra le possibili sorprese di questo mese di febbraio. Permangono numerosi punti interrogativi a cui solo il tempo e le azioni di Playwing potranno dare risposta, ma se il team di sviluppo sarà in grado di supportare in maniera continuativa e trasparente il titolo, allora non ci sorprenderebbe vedere tanti nuovi draghi solcare i cieli della scena competitiva.