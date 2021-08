LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: periodo di uscita nel trailer della Gamescom 2021

Alla Gamescom 2021, precisamente durante l'ONL, abbiamo avuto modo di vedere in azione LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker. Da lungo atteso, il gioco è stato mostrato con un nuovo trailer. Arriverà nella primavera 2022.

Questa edizione raccoglie l'intera saga cinematografica dedicata agli Skywalker, ovviamente rivisitata col lo stile unico del mondo Lego. In LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker potremo vestire i panni di moltissimi personaggi amati del mondo di Star Wars, da Luke a Rey, visitando tanti pianeti e impegnandoci in scontri con la spada laser e non solo.

Diteci, cosa ne pensate degli annunci della serata? Abbiamo avuto modo di vedere novità su: