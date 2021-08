In occasione della Gamescom 2021 è stato pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto tattico online Nine To Five, che mostra diverse sequenze di gioco. Purtroppo non è stata annunciata alcuna data d'uscita, ma gli sviluppatori hanno invitato ad aggiungere il titolo nella lista dei desideri su Steam.

Per il resto vi ricordiamo che stiamo parlando di un free-to-play 3v3v3 per PC. Se vi interessa lo trovate su Steam.