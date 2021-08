King of Fighters XV ha una data di uscita e un nuovo trailer dalla Gamescom 2021

King of Fighters XV è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di presentazione dalla Gamescom 2021, che riporta anche la data di uscita ufficiale del picchiaduro SNK appartenente alla mitica serie dell'epoca Neo Geo.

Al di là delle nuove sequenze di gameplay e della conferma di altri personaggi storici che si aggiungono all'ampio roster di combattenti, quello che colpisce della presentazione in questione è dunque l'annuncio della data di uscita, ovvero il 17 febbraio 2022 su tutte le varie piattaforme previste.

Il gioco, nel caso non lo conosceste, prosegue precisamente la vecchia tradizione del picchiaduro in stile tag team presentando una sorta di raccolta generale dei vari personaggi SNK, tratti anche da Fatal Fury e altre serie storiche, che partecipano al torneo in squadre.

Di recente, avevamo visto trailer e immagini per Antonov, il nuovo personaggio, oltre a un altro trailer e immagini per Athena Asamiya, che proviene invece dalla tradizione più classica di SNK.

King of Fighters XV arriverà dunque il 17 febbraio 2022 su PC e console, vediamo il nuovo trailer pubblicato in occasione del pre-show dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 in attesa di ulteriori informazioni da parte di SNK.