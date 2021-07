The King of Fighters 15, trailer e immagini per Athena Asamiya

The King of Fighters 15 vedrà il ritorno anche di Athena Asamiya, la bella idol giapponese dotata di poteri telecinetici e nata, che viene mostrata in azione con un trailer e una galleria di immagini.

In uscita nel 2022 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, The King of Fighters 15 riproporrà un gran numero di combattenti storici della serie insieme ad alcune new entry.

In questo episodio Athena farà parte del Team Super Heroine, una squadra tutta al femminile composta anche dalla procace ninja Mai Shiranui e dalla giovane Yuri Sakazaki.

Come si vede nel video, la potente Psycho Soldier può utilizzare le sue abilità speciali per infliggere ingenti danni ai suoi avversari, chiudendo eventualmente i match con una super davvero devastante.

Nelle prossime settimane SNK continuerà senz'altro a presentare i personaggi del roster di The King of Fighters 15, che si rivelerà sicuramente ricchissimo.