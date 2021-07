No More Heroes 3, un trailer dedicato ai nemici: ecco i supereroi alieni

No More Heroes 3 è protagonista di un nuovo trailer, dedicato in questo caso ai nemici che ci troveremo ad affrontare nel gioco: i supereroi alieni alleati del potente Jess-Baptiste VI, detto anche FU.

Come avrete letto nella nostra anteprima di No More Heroes 3, la nuova avventura di Travis Touchdown promette di essere ancora più folle e assurda delle precedenti, visto che il killer professionista dovrà vedersela con un manipolo di extraterrestri.

Una taglia, tuttavia, è sempre una taglia. E così Travis, equipaggiato con l'immancabile spada a energia, dovrà affrontare questi nuovi avversari per sconfiggerli, salvare il pianeta e scalare la classifica dei guerrieri più potenti dell'universo.

Manca ormai poco all'uscita di No More Heroes 3: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 agosto su Nintendo Switch.