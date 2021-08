The King of Fighters 15: trailer e immagini per Antonov, il nuovo personaggio

SNK ha pubblicato un nuovo trailer e qualche immagine per presentare Antonov, il nuovo personaggio giocabile di The King of Fighters 15. A dargli la voce sarà l'attore Moriyuki Hishida.

Antonov fa parte del Team G.A.W. (Galaxy Anthon Wrestling), che comprende anche Ramon e King of Dinosaurs. Trovate il trailer di Antonov in testa alla notizia. Qui di seguito, invece, potete vedere le immagini:

Antonov è solo l'ultimo dei personaggi di The King of Fighters XV già svelati. Il resto completo comprende finora: Athena Asamiya, King of Dinosaurs, Ramon, Vanessa, Luong, Blue Mary, Ralf Jones, Clark Still, Leona Heidern, Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Chris, Shermie, Mai Shiranui, King, Yashiro Nanakase, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Andy Bogard, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun e Shun'ei.

The King of Fighters XV è in sviluppo per PC, PS5, PS4 e Xbox Series X e S. L'uscita è prevista per il primo quarto del 2022, in data ancora da destinarsi.