Roblox, Genshin Impact e Honor of Kings dominano su smartphone: mercato in crescita

Il mercato dei videogiochi su smartphone sembra essere in grande salute, almeno a guardare i guadagni di molti titoli celebri in tale ambito, con più di 800 giochi che arrivano a guadagnare oltre 1 milione di dollari al mese e Roblox, Genshin Impact e Honor of Kings che risultano i titoli in grado di generare i maggiori introiti.

I dati sono stati raccolti e pubblicati da App Annie all'interno del report "2021 Mobile Gaming Tear Down", che analizza l'andamento del mercato mobile nel corso del 2021, dimostrando peraltro una notevole crescita, in particolare per quanto riguarda la quantità di giochi "ricchi".

In base a quanto riportato, 1,7 miliardi di dollari è la spesa totale durante i primi sei mesi del 2021 tra iOS e Android in videogiochi, con una crescita del 40% rispetto all'anno precedente, che si associa a un incremento di download di applicazioni per un miliardo di installazioni in totale.

Si tratta di un'industria che dovrebbe raggiungere i 120 miliardi di dollari in totale alla fine del 2021, considerando il tasso di crescita praticamente costante registrato in questi anni. A tutto questo bisogna peraltro aggiungere la tendenza alla convergenza tra mobile, PC e console che per alcuni dei principali giochi è già in atto da tempo.

I tre titoli di maggior rilievo in tutto questo sono Honor of Kings, Genshin Impact e Roblox, ma sono più di 800 i giochi che mensilmente riescono a registrare oltre 1 milione di dollari ogni mese, tanto per dare un'idea della situazione generale.