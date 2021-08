Nel corso dell'Indie World di Nintendo di ieri è stato annunciato che l'avventura a base di fotografia TOEM: A Photo Adventure uscirà anche su Nintendo Switch, oltre che su PC. Il gioco fu svelato nel corso dell'E3 2021, ma ora ha potuto godere di un nuovo trailer, che riportiamo qui di seguito:

TOEM: A Photo Adventure non ha ancora una data d'uscita fissata, ma si parla di autunno 2021 per poterci giocare su tutte le piattaforme. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Parti per una fantastica missione e usa il tuo occhio fotografico per scoprire i misteri del magico TOEM in questo gioco d'avventura disegnato a mano. Parla con personaggi bizzarri, risolvi i loro problemi scattando foto impeccabili e attraversa un paesaggio rilassante!

Scatta foto con la tua macchina fotografica per risolvere enigmi e aiutare le persone!

Ascolta melodie rilassanti e ammira l'ambiente circostante!

Incontra personaggi bizzarri e aiutali a risolvere i loro problemi!