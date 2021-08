ROCCAT Torch: il nuovo microfono USB a condensatore per gamer, streamer e content creator

Torch è il nuovo microfono USB di ROCCAT , il marchio di accessori per PC di Turtle Beach. Il dispositivo è stato progettato per i gamer, gli streamer e gli aspiranti content creator con tante funzioni professionali tra cui la qualità audio a 24 bit ed un design a doppio condensatore. Il prezzo di listino del dispositivo è stato fissato a 99,99€ ed è già disponibile per il pre-ordine presso i rivenditori autorizzati.

Specifiche tecniche

Microfono USB ROCCAT Torch

Il microfono USB di ROCCAT ha un design elegante ed intelligente, compatibile con una vasta gamma di shock mount, bracci, aste ed altri accessori. Torch dispone inoltre di un'illuminazione intelligente AIMO RGB con varie opzioni di personalizzazione via software. Il collegamento "plug-and-play" permette un utilizzo semplice ed immediato, senza dover installare driver o altri software necessari per l'utilizzo. L'ingresso jack per cuffie da 3,5 millimetri è stato pensato invece per il monitoraggio del microfono senza latenza durante le sessioni di gioco.

Sotto la scocca troviamo un doppio condensatore con il campionamento audio a 24 bit e 48 kHz, una combinazione perfetta per registrare e trasmettere una vasta gamma di voci. Tramite l'apposito switch è possibile regolare tre modelli di pick-up pre-selezionati per un'esperienza "out-of-the-box" il più semplice possibile. Il settaggio "Cardioid" è perfetto per il gioco e lo streaming. Quello "Stereo" va utilizzato per la voce e gli strumenti musicali mentre "Whisper" è l'ideale per catturare voci più silenziose e sussurri.

Sul mixer troviamo anche una miriade di controlli facili e veloci per offrire la migliore esperienza possibile. La funzione di silenziamento disattiva l'audio in ingresso senza disturbare la qualità del contenuto registrato. Inoltre altri controlli permettono l'accesso al volume ed altre impostazioni di equalizzazione, senza dover installare alcun driver.

Microfono ROCCAT Torch fissato sull'asta

Scheda tecnica