Final Fantasy XIV: il nuovo artwork è dedicato a Alisaie Leveilleur

Final Fantasy XIV, l'artwork di Alisaie Leveilleur

Square Enix ha pubblciato un nuovo artwork in computer grafica di Final Fantasy XIV, dedicato al personaggio di Alisaie Leveilleur. In precedenza era stato condiviso un artwork di Alphinaud, suo fratello.

I due artwork sono interessanti perché i personaggi hanno vestiti che provengono da Endwalker, la nuova espansione di Final Fantasy XIV. Alisaie è mostrata in un posa molto più dinamica rispetto al fratello, nonostante il volto sempre allegro. È anche armata. Interessante lo sfondo, che potrebbe provenire da uno dei nuovi luoghi visitabili nell'espansione, anche se qualcuno ci ha visto qualcosa del Wanderer's Palace di La Noscea.

Alisaie indossa gli stessi abiti visti nel trailer di presentazione di Endwalker che, stando al team di sviluppo, le sono stati dati da un personaggio inaspettato.

Per saperne di più, non resta che attendere il lancio di Final Fantasy XIV: Endwalker, che avverrà il 23 novembre 2021 (19 novembre 2021 per chi avrà prenotato l'espansione).