Super Monkey Ball Banana Mania: Sonic e Tails si aggiungono al cast

Super Monkey Ball Banana Mania arricchisce il proprio cast con l'arrivo di Sonic the Hedgehog e Miles "Tails" Prower, due vere e proprie icone di Sega che si presentano in questa nuova forma nel nuovo trailer visibile qui sopra per l'ultimo capitolo di Super Monkey Ball.

Sonic e Tails potranno essere scaricati gratuitamente e sbloccati attraverso il normale gameplay, con l'aggiunta che avverrà ai contenuti di gioco il 5 ottobre 2021, ovvero all'uscita del gioco. Questa speciale collaborazione, spiega Sega, celebra i rispettivi 20 e 30 anni di Super Monkey Ball e Sonic The Hedgehog, con Sonic e Tails che si uniscono alla gang delle scimmie sfoggiando modelli di personaggi classici che onorano la loro eredità storica.

Entrambi i personaggi saranno giocabili in tutti gli oltre 300 livelli e raccoglieranno anelli al posto delle banane mentre sfrecciano attraverso i meravigliosi mondi di Super Monkey Ball Banana Mania.

Sonic e Tails si uniscono a un cast stellare in Super Monkey Ball Banana Mania che include Beat di Jet Set Radio insieme ad altre guest star non ancora svelate. Segui i canali ufficiali di Super Monkey Ball su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube per maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Super Monkey Ball Banana Mania sarà disponibile il 5 ottobre 2021 per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam insieme alla Digital Deluxe Edition. Il mese scorso abbiamo visto il trailer che svela i mondi di gioco e la modalità storia, dopo essere stato annunciato al Nintendo Direct nel corso dell'E3 2021.