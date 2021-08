Nerf Legends è un nuovo videogioco basato sulle celebri armi giocattolo

Nerf Legends porta le celebri armi giocattolo all'interno di un videogioco interamente dedicato a queste: si tratta di un FPS ambientato in arene di combattimento per console e PC, ovviamente incentrato sull'utilizzo dei vari modelli di Nerf.

La data di uscita di Nerf Legends è fissata per il 19 ottobre 2021 e presenta azione in singolo e multiplayer all'interno di 19 livelli differenti. È chiaramente un prodotto su licenza, dunque tutta l'attenzione è puntata sulle armi Nerf, che vengono riprodotte con grande fedeltà all'interno del gioco.

Nerf Legends pone l'accento sulle armi giocattolo Nerf

In Nerf Legends troviamo 15 blaster provenienti dalle serie Mega, Ultra e Elite, con upgrade e skin specifiche da scegliere in modo da personalizzare al massimo le varie soluzioni di "fuoco", oltre a power-up da conquistare in-game e applicare in partita con effetti diversi sugli avversari.

Nerf Legends arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch e sarà uno sparatutto adatto anche ai più giovani, verosimilmente, visto che ha anche la classificazione "T" per Teen, caratterizzato da un'ambientazione pseudo-futuristica. C'è anche un altro titolo basato sul brand, ovvero Nerf Ultimate Championship, un altro shooter in arena, previsto per Oculus Quest nel 2022.