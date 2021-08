Port City Ship Tycoon, recensione del gestionale navale mobile

La recensione di Port City Ship Tycoon mostra come la soluzione adottata da Pixel Federation per tradurre la complessità del gestionale in ambito mobile sia effettivamente funzionale e possa dunque essere adattata, come vero e proprio standard, anche ad ambiti diversi mantenendo praticamente intatta la struttura generale del gioco. Per avere un'idea più precisa di cosa si tratti, potete dare un'occhiata alla precedente recensione di Trainstation 2: Railway Empire, perché siamo quasi di fronte allo stesso gioco, solo che in questo caso, invece dei treni, abbiamo a che fare con il traffico navale. Lo scopo è gestire diversi porti in giro per il mondo, partendo da San Francisco e sbloccando altri snodi navali di grande intensità, cercando di smistare al meglio il traffico di materiali e risolvendo alcuni problemi contestuali che possono emergere in vari punti critici.

Port City Ship Tycoon ci mette al controllo di una zona portuale con intenso traffico di navi

Come abbiamo visto in Trainstation, anche questo gioco fa leva essenzialmente su due elementi: la gestione del traffico navale, con produzione e trasporto di risorse da una parte, e il collezionismo dall'altra, che spinge a conquistare sempre nuove navi da impiegare all'interno della flotta, con possibilità di osservarne da vicino le caratteristiche e potenziarle in maniera progressiva. D'altra parte, l'impostazione generale lascia trasparire un po' lo spirito da modellista che sta alla base di questa particolare esperienza, presentando le varie zone portuali come dei plastici da gestire, curare e migliorare. Come ogni gestionale, anche questo fa leva sull'innata tendenza al controllo di buona parte dei giocatori, ma questa non deriva solo dalla volontà di far quadrare tutto al meglio per rientrare nei parametri imposti, ma anche da una certa spinta verso la contemplazione puramente estetica del collezionista di navi/modellini, cosa che emerge chiaramente nei menù dedicati a queste.