PlayStation e UEFA Champions League: rinnovata la partnership fino al 2024

Sony PlayStation e la UEFA Champions League hanno rinnovato i propri accordi di partnership con estensione fino al 2024, ovvero la compagnia nipponica continuerà ad essere uno degli sponsor principali dell'evento calcistico UEFA ancora per i prossimi anni.

Questo significa altri tre anni di pubblicità ufficiale di PS5 e prodotti PlayStation nel corso dei match, diventati ormai una vera e propria tradizione per la massima competizione calcistica internazionale in Europa. La partnership porta inoltre eventi specifici e vari accordi collegati tra le due compagnie, comprendendo anche UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League fino al 2024.

"PlayStation è stato un partner di grande rilievo per l'UEFA Champions League per più di 23 anni, dunque sono felice di poter celebrare un'estensione di altri tre anni del nostro rapporto", ha affermato Guy-Laurent Epstein, marketing director della UEFA, "Le partnership a lungo termine con brand innovativi come PlayStation sono di grande valore per promuovere le nostre competizioni sul piano globale e in particolare nell'ambito digitale, dunque non vediamo l'ora di continuare la nostra relazione mentre entriamo in un nuovo ciclo di Champions League".

In base agli accordi, oltre alle pubblicità TV e a bordo campo, PlayStation presenterà anche le iniziative come Official Player of the Match e Player of the Week, oltre a supportare la UEFA Champions League Gaming Hub. "Abbiamo avuto una relazione collaborativa forte per oltre 23 anni anni con la UEFA Champions League, portando grandi esperienze di calcio alla community di fan PlayStation in tutto il mondo", ha affermato Eric Lempel, capo del marketing di Sony Interactive Entertainment, "Il calcio è una parte integrante del DNA di PlayStation e sappiamo che molti dei nostri giocatori sono anche appassionati di questo sport, non vediamo l'ora di proseguire la nostra partnership per i prossimi cicli".