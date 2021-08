F1 2021 su PS5 e Xbox Series X|S, il confronto aggiornato di Digital Foundry

F1 2021 è tornato sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry che ha effettuato una nuova analisi video con confronto diretto tra le versioni PS5 e Xbox Series X|S, cercando di mettere in evidenza le differenze che, a quanto pare, in pratica non ci sono.

Il motivo per cui Digital Foundry è tornata su F1 2021 a giorni di distanza dalla sua uscita è dovuto alla volontà di analizzare le versioni aggiornate della simulazione Codemasters, che in questi primi giorni ha attraversato un periodo piuttosto convulso, fatto di varie patch che hanno portato infine a una versione più stabile.

In questo periodo, sono state anche rimosse caratteristiche come l'audio 3D e il ray tracing dalla versione PS5, poi rimesse in seguito alla soluzione dei problemi. Con l'uscita dell'aggiornamento 1.07, tutto dovrebbe essere a posto e l'analisi di Digital Foundry lo conferma.

F1 2021 in Quality Mode va a 4K e 60 fps con TAA sia su PS5 che su Xbox Series X, praticamente senza rilevare differenze. C'è la possibilità che venga usato un sistema di scaling dinamico della risoluzione ma tutti i frame analizzati dalla rubrica hanno restituito un valore di 4K puro per la risoluzione, mentre la fluidità resta stabilmente ancorata a 60 fps.

La Performance Mode va a 1440p e 120 fps su entrambe le piattaforme, anche questa senza particolari problemi rilevati, mentre su Xbox Series S è presente solo la Quality Mode a 1080p e 60 fps. Il ray tracing compare solo in alcuni frangenti, in modo da risparmiare risorse.

A quanto pare, l'unico ambito in cui F1 2021 dimostra alcune incertezze in termini di frame-rate è durante gli Instant replay, che possono presentare vari cali. Non risultano, in sostanza, delle vere differenze tra PS5 e Xbox Series X, tranne qualche raro screen tearing in alcuni momenti particolarmente intensi dal punto di vista grafico.