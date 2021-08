PS5: primo gioco in 8K confermato ufficialmente, ma solo in supersampling

Tramite Twitter, Shin'en Multimedia ha confermato ufficialmente che The Touryst arriverà su PS4 e PS5 il prossimo 9 settembre. La parte più interessante dell'annuncio, però, è il fatto che si tratta del primo gioco che supporterà l'8K in supersampling su PS5.

Questo non significa che l'output di The Touryst sarà in 8K, ma che il gioco sarà inizialmente renderizzato a 8K e, tramite supersampling, la risoluzione output sarà impostata a 4K, con un frame rate pari a 60 FPS. Si tratta della prima volta, per quanto sappiamo, che ciò avviene. Nel caso nel quale non vi interessi la qualità dell'immagine, potrete optare per la modalità 4K e 120 FPS, sempre su PS5, così da dare priorità alla fluidità. Se invece volete giocare su PS4, dovrete accontentarvi di un "semplice" 1080p e 60 FPS.

The Touryst è un gioco sandbox action-platform in grafica voxel. Si gioca nei panni di un vacanziero che visita le Monument Islands e deve svolgere tutta una serie di attività, dal surf fino alla risoluzione di un mistero legato a un'antica civilizzazione. The Touryst è già disponibile anche in versione Xbox One e Nintendo Switch.