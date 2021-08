Bungie compie 30 anni e festeggia l'anniversario con un bel video celebrativo

Bungie compie in queste ore 30 anni e ha deciso di festeggiare il suo 30° anniversario con un bel video celebrativo, che non mancherà di smuovere qualche sentimento in chi ha passato del tempo in almeno uno dei suoi titoli passati.

Fondata ufficialmente nel 1991 da Jason Jones e Alex Seropian a Bellevue, nello Stato di Washington, la compagnia è stata autrice di alcuni titoli che hanno fatto la storia dei videogiochi, in particolare i primi capitoli di Halo, serie che l'ha portata al successo planetario.

In precedenza, tuttavia, Bungie aveva creato altri titoli diventati particolarmente popolari tra i videogiocatori negli anni 90, come le serie Marathon e Myth, oltre al particolare sparatutto in soggettiva Oni, tuttavia è con Halo: Combat Evolved che il team è diventato celebre.

Nei primi anni 2000 rientrano sotto la sfera d'influenza di Microsoft, venendo prima acquisiti in blocco dalla compagnia nel 2000 e facendo parte integrante dei Microsoft Studios, poi affrancandosi dal colosso americano nel 2007, ritrovando l'indipendenza con la fondazione di Bungie LLC, rimanendo comunque sotto la sfera d'influenza di Microsoft ancora per qualche anno.

Nel 2010 hanno siglato un accordo di partnership decennale con Activision per Destiny, la nuova proprietà intellettuale di grosso calibro, che sta attualmente proseguendo con le varie espansioni di Destiny 2. Nel 2019, la partnership con Activision è terminata anticipatamente, pur mantenendo l'impegno su Destiny.

I progetti futuri parlano di una nuova proprietà intellettuale in arrivo verso il 2025, ma ci sarà tempo per tornare a parlarne. Nel frattempo, facciamo gli auguri a Bungie per i suoi 30 anni di storia gloriosa nel mercato videoludico, guardandoci il commovente video celebrativo riportato qui sopra.