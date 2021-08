Bus Simulator 21: trailer con data di uscita per PS4, Xbox One e PC dalla Gamescom 2021

Durante il pre-show dell'ONL (Opening Night Live) Gamescom 2021, c'è stato spazio per varie "World Premier". Uno dei giochi presentati durante l'evento è stato Bus Simulator 21 con un trailer personalizzato per l'ONL. È stata anche svelata la data di uscita su PS4, Xbox One e PC il 7 settembre 2021.

Il trailer ha mostrato un bus personalizzato con la scritta ONL sul fianco, mentre faceva un giro in città. Si tratta di un trailer molto semplice che non ci dice molto sul gioco, ma siamo certi che i fan del genere non abbiamo bisogno di troppe presentazioni.

Diteci, cosa ne pensate di Bus Simulator 21? Lo acquisterete? Durante l'evento abbiamo anche scoperto novità su: