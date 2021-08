The Dark Pictures: House of Ashes, nuovo trailer alla Gamescom 2021

The Dark Pictures: House of Ashes è stato mostrato alla Gamescom 2021, nello specifico all'Opening Night Live, con un nuovo, spettacolare trailer pubblicato da Bandai Namco.

In uscita il 22 ottobre, The Dark Pictures: House of Ashes è il terzo capitolo della serie horror sviluppata da Supermassive Games, gli autori dell'acclamato Until Dawn, che hanno di fatto creato una sorta di filone con i propri film interattivi.

Alla fine della guerra in Iraq, le forze speciali dando la caccia alle armi di distruzione di massa scoprono qualcosa di ancor più letale - un tempio Sumero sepolto contenente un nido di creature antiche e sovrannaturali.

Per sopravvivere all'incubo, dovranno stringere un'alleanza con i nemici che avrebbero dovuto combattere.

Ogni gioco è ispirato da fatti, storie o miti del mondo reale e ha trama, ambientazione e cast di personaggi nuovi.

Ogni nuovo gioco della Dark Pictures Anthology offrirà un'esperienza horror cinematografica giocabile sia da soli che in multiplayer, incluse le modalità Storia Condivisa, con un amico online, e Serata al Cinema nella quale fino a 5 amici possono giocare insieme in una modalità offline passa-il-pad.