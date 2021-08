Nobody Saves the World: il trailer della Gamescom 2021

Vediamo il trailer della Gamescom 2021 di Nobody Saves the World, il nuovo titolo degli sviluppatori dei due Guacamelee. Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gioco. Viene anche ribadito il periodo d'uscita: primi mesi del 2022.

Prima di lasciarvi al filmato, che come sempre trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Nobody Saves the World è in sviluppo per PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Sarà nell'Xbox Game Pass sin dal lancio, quindi gli abbonati potranno giocarci senza spendere soldi extra.