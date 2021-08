Midnight Fight Express: trailer e periodo di uscita dalla Gamescom 2021

In occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021, è stato presentato un nuovo trailer e annunciato il periodo di lancio di Midnight Fight Express, il violentissimo action game realizzato da Jacob Dzwinel e pubblicato da Humble Games.

Il gioco sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X | S durante il corso dell'estate 2022. Il gioco sarà incluso nel Xbox Game Pass fin dal lancio.

Il nuovo trailer di Midnight Fight Express conferma le impressioni che ci siamo fatti con quello presentato durante la scorsa edizione della Gamescom, ovvero che si tratta di un titolo action con visuale isometrica estremamente violento ed ispirato. Sarà possibile combattere a mani nude, con armi da mischia o svariate bocche da fuoco, affrontando dozzine di nemici alla volta.

Anche lo scenario di gioco a modo suo è un'arma visto che gli elementi nelle mappe potranno essere sfruttati per eseguire brutali uccisioni ambientali. Non mancano poi scontri a fuoco a bordo di vari mezzi di trasporto, come barche e moto.