Nel corso dei Game Awards 2020 è stato presentato con un trailer Century: Age of Ashes, uno sparatutto free-to-play a base di draghi, che sarà lanciato in accesso anticipato a febbraio su Steam, ovviamente per PC.

Century : Age of Ashes chiederà ai giocatori di combattere in diverse modalità: Carnage, Survival e Raid, giocate tre contro tre o sei contro sei contro sei. Volendo attualmente il gioco ha già la sua pagina Steam attiva, in cui potete provare a registrarvi per il playtest.