Halo Infinite: nuove armi per il multiplayer in arrivo, parola di 343i

Joseph Staten, head of creative di 343 Industries, ha confermato che in futuro verranno introdotte nuove armi per il multiplayer di Halo Infinite.

La beta del multigiocatore di Halo Infinite è disponibile da pochi giorni e sta riscuotendo un ottimo successo sia in termini di playerbase che di gradimento da parte dei giocatori, al netto di qualche problema con la velocità di progressione del Battle Pass e del nuovo evento Fracture: Tenrai.

Halo Infinite, un'immagine del multiplayer

Oltre a modifiche e bilanciamenti in tal senso, il creative director di 343i ha confermato che i giocatori di Halo Infinite possono aspettarsi anche nuove bocche da fuoco. In un'intervista con Game Informer, alla domanda se i giocatori hanno già visto tutto l'arsenale del multiplayer, Staten risponde: "la risposta è un sonoro "no, non avete ancora visto tutto l'armamentario".

L'arrivo di nuove armi era abbastanza scontato, tanto che anche Staten la definisce una "scommessa abbastanza sicura", ma è una conferma gradita in ogni caso. Questo, tra l'altro, dà ulteriore credito al recente datamine che ha svelato una serie di versioni alternative di armi già presenti nel gioco.

Sfortunatamente Staten non ha aggiunto alcun dettaglio in merito, quindi non ci resta che attendere. In compenso ha affermato che Halo Infinite avrà delle armi segrete, come la pistola Scarab del secondo capitolo.