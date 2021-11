Halo Infinite: possibili varianti di armi in arrivo emergono da un datamining

Halo Infinite potrebbe presto ospitare alcune varianti di armi note all'interno della serie, che dovrebbero dunque fornire una maggiore varietà e possibilità di scelta nell'arsenale del gioco, in base a quanto emerso da un datamining.

L'account HaloNoticiasMX ha infatti riportato un elenco di armi che potrebbero arrivare in Halo Infinite, rilevate in base ai file scoperti all'interno del codice del gioco. Si tratterebbe di alcune varianti di armi già presenti nel titolo e utilizzabili già nel multiplayer, ma con elementi modificati in maniera simile a quanto visto anche in Halo 5, che già presentava questo ulteriore ampliamento dell'arsenale.

Vediamo dunque di cosa si tratta, tenendo conto che potrebbero comunque non arrivare mai nel gioco, seppure presenti in qualche modo nel codice: