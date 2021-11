Cuffie con orecchie da gatto: offerta Amazon del Black Friday 2021, Razer Kraken

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per un paio di cuffie con orecchie da gatto, color quarzo, marcate Razer Kraken. Lo sconto è di 40€, ovvero del 36%. Il prezzo pieno di queste cuffie indicato da Amazon è 109.99€. Lo sconto odierno è il migliore in assoluto. Il precedente sconto è stato proposto a settembre, quindi se siete interessati conviene acquistarle ora: il prossimo sconto potrebbe arrivare fra mesi. Sono vendute e spedite da Amazon.

Le Razer Kraken dispongono di orecchie da gatto e padiglioni auricolari con tecnologia Razer Chroma RGB. Quando la Modalità Gioco non è attiva, la connessione wireless rimane stabile ma le cuffie consumano meno, garantendo fino a 20 ore di utilizzo con l'illuminazione accesa o fino a 50 ore se spenta. Attiva la Modalità Gioco per migliorare le prestazioni. Dispone di un microfono beamforming.

Razer Kraken

