Mass Effect come serie TV Amazon: ex-BioWare critica fortemente il progetto

Mass Effect potrebbe diventare una serie TV prodotta da Amazon Studios, in base ad alcune notizie recenti, ma l'idea è stata fortemente criticata da uno degli ex-autori delle sceneggiature presso BioWare, spiegando bene la sua visione che, sotto molti aspetti, è effettivamente condivisibile.

Come abbiamo visto, c'è la possibilità che Mass Effect diventi una serie TV prodotta da Amazon Studios, ma l'ex-BioWare David Gaider, che ha lavorato soprattutto su Dragon Age ma è stato coinvolto anche per Mass Effect, la considera un'idea piuttosto fallace. Gaider è scettico soprattutto per alcuni elementi strutturali di Mass Effect che non possono essere riprodotti in una serie TV senza snaturarli fortemente.

Come riferito da Gaider in una serie di Tweet, prima di tutto il protagonista di Mass Effect viene costruito dai giocatori, per cui anche semplicemente la scelta imposta del sesso di Shepard effettuata da una serie TV rischia di alienare già una buona parte del pubblico. Inoltre, il protagonista di Mass Effect è progettato per essere sostanzialmente un contenitore, che il giocatore deve riempire con le sue scelte ma senza una propria personalità definita.



Una scelta del genere non funziona per un medium passivo, come la TV, nel quale il protagonista deve agire a avere una sua personalità, ma tutto questo risulta diverso con la natura di Shepard. Inoltre, molta della storia di Mass Effect era portata avanti dai compagni, tra dialoghi, retroscena ed eventi messi in modo dal gruppo.

Anche questo è difficile da rendere in una serie TV, che predilige di solito una figura su tutte le altre e il fatto che personaggi ben noti possano diventare delle semplici comparse è alto. Questa caratteristica potrebbe essere favorita dalla scelta di una serie TV invece di un film, ma dev'essere comunque bilanciata bene, perché concentrarsi troppo su tanti personaggi rischia di far diventare dispersiva la trama.

Insomma, Gaider non è molto d'accordo con la scelta di far diventare Mass Effect una serie TV e, da sceneggiatore di videogiochi, sostiene bene le proprie idee. Nel frattempo, abbiamo visto che Mass Effect: Legendary Edition potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass.