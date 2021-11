Mass Effect: Amazon Studios produce una serie TV sui videogiochi EA e BioWare

Mass Effect diventerà una serie TV, prodotta da Amazon Studios e destinata ad approdare su Prime Video, in base a quanto riferito da Deadline sui programmi del prossimo futuro della compagnia, che dovrebbero dunque prevedere un adattamento della celebre serie fantascientifica di EA e BioWare.

La notizia arriva tra le informazioni relative al recente lancio di The Wheel of Time, altro adattamento di Amazon Studios ma in questo caso di una serie di racconti fantasy, che a quanto pare ha avuto un buon impatto sul pubblico nei suoi primi giorni di distribuzione. Il capo della divisione produttiva di Amazon Prime Video, Jennifer Salke, ha spiegato che la volontà della compagnia è concentrarsi su produzioni di diverso tipo ma che spazino anche a comprendere generi come fantasy e fantascienza.

Tra i progetti futuri su cui Amazon Studios punta particolarmente c'è anche Mass Effect, che verrà adattato come serie TV ma di cui ancora non si sa praticamente nulla.

Mass Effect Legendary Edition ha riproposto i tre capitoli della serie di recente

La serie su Mass Effect si inserirebbe come prossima produzione di grosso calibro dopo quella su Il Signore degli Anelli, di cui abbiamo saputo la data di uscita ufficiale l'estate scorsa e ancora decisamente lontana, essendo prevista dal 2 settembre 2022.

"Ci vedrete continuare a investire nel genere fantastico di tanti tipi diversi, abbiamo un team focalizzato proprio su questa tipologia di prodotti all'interno degli Studios, che lavora instancabilmente con i nostri partner creativi su questi progetti, e ne vedrete molti altri", ha affermato Salke.

Tra questi ci sarà dunque anche Mass Effect, anche se al momento non ci sono informazioni al riguardo. Nel frattempo, sul fronte videoludico, dopo l'uscita di Mass Effect Legendary Edition siamo in attesa di informazioni sul nuovo capitolo della serie, del quale abbiamo ricevuto solo un artwork in occasione dell'N7 Day qualche giorno fa.