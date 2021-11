Mass Effect, un artwork del nuovo episodio da BioWare per l'N7 Day

Mass Effect, l'artwork per il nuovo episodio

Il nuovo episodio di Mass Effect torna a fare capolino, a diversi mesi dal reveal: in occasione dell'N7 Day, BioWare ha pubblicato un pregevole artwork del gioco.

Annunciato ai Game Awards 2020 con un teaser, il prosssimo Mass Effect è ancora avvolto dal mistero: non conosciamo il titolo ufficiale dell'episodio, né se sarà una produzione cross-gen (probabile, comunque), e manca qualsiasi altro dettaglio.

L'unica certezza, ribadita anche da questo artwork, è che Mass Effect will continue, dunque la celebre saga sci-fi non è stata affossata dalle critiche piovute su Mass Effect: Andromeda (qui la recensione) e BioWare continuerà a occuparsene.

Quanto all'immagine, i fan si stanno già scatenando con le loro teorie su chi siano i personaggi usciti dalla nave, e cosa sia esattamente quel cratere, che a qualcuno sembra un Mass Relay "sepolto". Quale sarà la verità?

Visto il grande entusiasmo attorno alla pubblicazione dell'artwork, il team di sviluppo ha deciso di renderlo disponibile ad alta risoluzione per chi volesse stamparlo e farne un poster da appendere in casa: ecco il link per scaricarlo.