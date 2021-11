Kindle Paperwhite 10° gen: offerte del Black Friday 2021 su Amazon

Oggi, 8 novembre 2021, sono finalmente iniziati gli sconti dell'Early Black Friday 2021. Questo significa che su Amazon sono disponibili molteplici offerte interessanti su tanti prodotti di punta di questo periodo. Un esempio è il Kindle Paperwhite di 10° generazione, ora in sconto in due diversi modelli.

Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", 32 GB - Con pubblicità

Kindle Paperwhite, resistente all'acqua, schermo ad alta risoluzione da 6", Wi-Fi + connettività cellulare gratuita, 32 GB

Entrambi i modelli di Kindle Paperwhite di 10° generazione sono proposti da Amazon, per questo Early Black Friday 2021, al miglior prezzo di sempre. Negli ultimi mesi gli sconti migliori portavano il prezzo finale ad almeno 20€ in più rispetto a quello odierno. Se siete in cerca di un Kindle e questi modelli fanno al caso vostro, non dovreste perdere l'occasione di acquistarli.

Kindle Paperwhite di 10° generazione è un lettore e-book resistente all'acqua con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. La luce regolabile integrata ti permette di leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Con una singola carica promette una durata di settimane.

Vi ricordiamo anche che potete trovare tutti gli sconti dell'Early Black Friday 2021 nel nostro articolo dedicato.

