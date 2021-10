Black Friday 2021: date, come funziona e dove trovare le migliori offerte e promozioni

Aspetti le offerte del Black Friday 2021? Ecco le date per sapere esattamente quando inizia, quanto dura, come funziona e dove trovare le migliori offerte e promozioni in rete.

Il Black Friday 2021 si avvicina e questo significa che molti consumatori non vedono l'ora di sfruttare offerte e promozioni per poter acquistare il prodotto che stanno cercano al miglior prezzo. Esattamente, però, quand'è il Black Friday di quest'anno? Dove potremo trovare gli sconti migliori?

Quando sarà il Black Friday nel 2021? Il Black Friday non è una data fissa, in quanto si tratta del venerdì immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento degli Stati Uniti d'America. Negli USA il Ringraziamento cade il quarto giovedì di novembre, quindi il BF è posizionato durante il quarto venerdì dello stesso mese. Parlando del Black Friday 2021, la data cade il giorno 26 novembre ma, come oramai d'abitudine, le attività promozionali partiranno alcuni giorni prima e non si concluderanno se non dopo il weekend.

Quando iniziano gli sconti del Black Friday? Pur vero che il giorno del Black Friday 2021 è il 26 novembre, le offerte di Amazon e di altre catene di norma iniziano prima e come ogni anno gli sconti dureranno ben più di 24 ore. Per avere informazioni precise sulla disponibilità degli sconti dovremo attendere comunicazioni ufficiali in merito da parte di Amazon. Inoltre, dobbiamo ricordarci che non è solo il giorno del Venerdì Nero a interessarci di più: il lunedì successivo, come da tradizione, è il Cyber Monday: quest'anno la data da segnarsi sul calendario è il 29 novembre 2021. Non mancheremo di aggiornarvi quando saranno disponibili più informazioni a riguardo, così da permettervi di prepararvi in anticipo ai saldi di quest'anno.

Dove troveremo le migliori offerte del Black Friday 2021? Solo il tempo saprà dirci con precisione quali catene sapranno proporre gli sconti migliori, ma di certo una delle piattaforme più gettonate sarà Amazon. Non dobbiamo però dimenticare che anche GameStop, Euronics, Unieuro, Mediaworld e non solo proporranno i propri sconti, quindi converrà porre attenzione alle migliori offerte sui vari volantini. Black Friday di Amazon